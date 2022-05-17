مايكروسوفت تعلن عن شبكة آمنة لمتصفح إيدج

تمضي شركة مايكروسوفت قدمًا في خطتها لإضافة VPN مدمج إلى متصفح إيدج، حيث أعلنت حديثا عن أنها، بدأت تجارب لشبكة إيدج الآمنة في قناة Canary الخاصة بالمتصفح حسبما نقلت aitnews.



وتفتح الشركة هذه المعاينة لجمهور صغير للحصول على ملاحظات وتوصيات أولية حتى تتمكن من تقديم أفضل تجربة شبكة آمنة في المتصفح.



وباستخدام شبكة إيدج الآمنة، يمكنك الاتصال بالشبكة اللاسلكية العامة في المقاهي والمطارات والمطاعم والفنادق وغيرها من الأماكن، وإتمام المعاملات والتسوق عبر الإنترنت، وكل ذلك مع تحسين الخصوصية والأمان.



وتساعدك شبكة إيدج الآمنة في حماية معلوماتك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بجهازك، وتشفير بياناتك، وتوجيهها عبر شبكة آمنة (مدعومة من كلاود فلير) إلى خادم موجود جغرافياً، لذا يصعب على الجهات الخبيثة رؤية موقعك الحقيقي وماذا تفعل.



كما أنها تمنع مزود خدمة الإنترنت من جمع بيانات تصفحك، مثل تفاصيل حول مواقع الويب التي تزورها. وتساعدك في منع الكيانات عبر الإنترنت من استخدام عنوانك IP لتوصيف وإرسال إعلانات مستهدفة إليك.



وكجزء من التجربة الأولية، فإن مايكروسوفت تقدم لكل مستخدم قدرًا صغيرًا من النطاق الترددي المجاني للشبكة الآمنة لاستخدامه كيفما يراه مناسبًا.



وبالنسبة لبعض الأنشطة مثل مقاطع الفيديو، يمكن استخدام هذا التخصيص بشكل أسرع بكثير من الأنشطة الأخرى مثل التسوق وتصفح الويب.



وتشجعك الشركة على استخدام عناصر التحكم المضمنة لتمكين الشبكة الآمنة وتعطيلها. واستخدام هذه البيانات بالطريقة التي تناسب احتياجاتك مع إرسال الملاحظات إليها حول كيفية عمل الشبكة الآمنة.



وعندما تكون الشبكة الآمنة متصلة، يتم تشفير حركة مرور التصفح وتوجيهها عبر خوادم خدمات الشركة ومن ثم إلى وجهتها النهائية.



ويساعد هذا في ضمان أن تكون بياناتك الشخصية أكثر أمانًا. وذلك بغض النظر عن المسار الذي تتخذه بيانات التصفح أو عدد الأطراف المشاركة في توفير المحتوى داخل صفحة الويب.



مايكروسوفت ماضية في إضافة VPN إلى إيدج

تعتمد الكثير من تقنيات الويب على محاولة تقديم نتائج بذكاء بناءً على مكان تواجدك. وتريد مايكروسوفت التأكد من أن الويب لا يزال يعمل بالشكل الذي تتوقعه.



ونتيجة لذلك عندما تبحث عن مطعم قريب، فإنه لا يزال بإمكانك الحصول على نتائج ذات صلة. كما تريد الشركة أيضًا المساعدة في حمايتك كفرد، ونتيجة لذلك لا يتم ربطك شخصيًا بهذه النتائج بمجرد تصفح الويب.



وعقدت مايكروسوفت شراكة مع كلاود فلير للمساعدة في ضمان أنك تتصل بمركز بيانات محلي ويكون عنوان IP الذي تتدفق خلاله بيانات التصفح مشابهًا جغرافيًا لمنطقتك الفعلية، إذا تم السماح لشبكات VPN في منطقتك.



ومع ذلك، لن ترى مواقع الويب عنوان شبكتك الفردية، مما يجعل تصفحك غير مرتبط بك.



وتتطلب الشبكة الآمنة أثناء مرحلة المعاينة هذه من المستخدمين تسجيل الدخول إلى المتصفح باستخدام حساب مايكروسوفت.



ويتم استخدام تسجيل الدخول للمصادقة على الخدمة والتأكد من حصولك على المزيد من البيانات المجانية خلال الفترة الحالية فقط.



ولا يتم إرسال أي بيانات حول هوية المستخدم أو الحساب الخاص بك عبر اتصال الشبكة الآمنة كجزء من هذه الخدمة.



بالإضافة إلى ذلك قد تكون البيانات التشخيصية المحدودة موجودة بشكل مؤقت عبر خوادم شركاء مايكروسوفت لمدة لا تزيد عن 25 ساعة. وذلك للمساعدة في استكشاف مشكلات الاتصال والأداء وإصلاحها. ولكنها لا تبقى أو ترتبط مباشرة بأي مستخدم معين.