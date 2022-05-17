وكالة الرأي الفلسطينية استمرار اجتماعات لجنة متابعة التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية نيوكاسل يهزم أرسنال بثنائية ويقلص حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر زراعي جديد وكالة الرأي الفلسطينية بدء استقبال طلبات تمويل مشاريع صغيرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2260) الثلاثاء 17/5/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 137 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 8 جنود إسرائيليين بمواجهة واشتباكات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية بلماضي يستبعد خماسي الحرس القديم من معسكر الجزائر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال اقتحام مدن بالضفة

17 آيار / مايو 2022 09:17

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة عشر مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي عمر أبو خضير الذي نشرت صوره وهو يحمل نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة ويدافع عنه.

وأشارت إلى أن الجنود اعتقلوا القيادي في حركة الجهـاد الإسلامي بسام أبو عكر والأسير المحرر مصطفى قنيص من مخيم عايدة شمال بيت لحم ووليد الجعفري من مخيم الدهيشة جنوبا، فيما تم اعتقال الشاب ثائر أبو الرب من قرية مسلية قرب جنين.

وفي مدينة قلقيلية شن الجنود حملة اعتقالات طالت خمسة أسرى محررين هم حسن ملحم وجمال داود ومحسن حردان ولؤي صبحي فريج وحسني النيص، كما تم اعتقال الشاب علام الراعي من مدينة نابلس والشاب محمد التايه من مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس وأحمد ناصر الدودة من حلحول شمال الخليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟