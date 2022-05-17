الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال اقتحام مدن بالضفة

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة عشر مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي عمر أبو خضير الذي نشرت صوره وهو يحمل نعش الشهيدة شيرين أبو عاقلة ويدافع عنه.

وأشارت إلى أن الجنود اعتقلوا القيادي في حركة الجهـاد الإسلامي بسام أبو عكر والأسير المحرر مصطفى قنيص من مخيم عايدة شمال بيت لحم ووليد الجعفري من مخيم الدهيشة جنوبا، فيما تم اعتقال الشاب ثائر أبو الرب من قرية مسلية قرب جنين.

وفي مدينة قلقيلية شن الجنود حملة اعتقالات طالت خمسة أسرى محررين هم حسن ملحم وجمال داود ومحسن حردان ولؤي صبحي فريج وحسني النيص، كما تم اعتقال الشاب علام الراعي من مدينة نابلس والشاب محمد التايه من مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس وأحمد ناصر الدودة من حلحول شمال الخليل.