وكالة الرأي الفلسطينية استمرار اجتماعات لجنة متابعة التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية نيوكاسل يهزم أرسنال بثنائية ويقلص حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر زراعي جديد وكالة الرأي الفلسطينية بدء استقبال طلبات تمويل مشاريع صغيرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2260) الثلاثاء 17/5/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 137 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 8 جنود إسرائيليين بمواجهة واشتباكات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية بلماضي يستبعد خماسي الحرس القديم من معسكر الجزائر
أخبار » الرياضة و الملاعب

استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا

صلاح على رأس قائمة المحترفين في المنتخب المصري

17 آيار / مايو 2022 09:22

صلاح على رأس قائمة المحترفين في المنتخب المصري
صلاح على رأس قائمة المحترفين في المنتخب المصري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين في الخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي الخامس والتاسع من حزيران/ يونيو المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يوم الإثنين، أن محمد صلاح لاعب ليفربول جاء علي رأس قائمة المحترفين للمباراتين.

وأضاف أن قائمة المحترفين ضمت محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمود حسن تريزيغيه (باشاكشهير التركي) وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني) ومصطفى محمد (غالطة سراي التركي) وأحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) وسام مرسي (إبسويتش تاون الإنكليزي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) وكريم حافظ (يني ملاطية سبور التركي).

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

(د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟