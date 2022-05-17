صلاح على رأس قائمة المحترفين في المنتخب المصري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين في الخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي الخامس والتاسع من حزيران/ يونيو المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يوم الإثنين، أن محمد صلاح لاعب ليفربول جاء علي رأس قائمة المحترفين للمباراتين.

وأضاف أن قائمة المحترفين ضمت محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمود حسن تريزيغيه (باشاكشهير التركي) وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني) ومصطفى محمد (غالطة سراي التركي) وأحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) وسام مرسي (إبسويتش تاون الإنكليزي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) وكريم حافظ (يني ملاطية سبور التركي).

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

(د ب أ)