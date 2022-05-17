بلماضي يستبعد خماسي الحرس القديم من معسكر الجزائر

كشفت مصادر صحافية، عن أبرز الأسماء المرشحة للخروج من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، في تربص المنتخب الجزائري، استعدادا لمواجهة أوغندا وتنزانيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، في أول ظهور للخضر بعد صدمة الإخفاق في الترشح لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونقلت شبكة “winwin” عن مصدر مقرب من المدرب بلماضي، أنه استقر على استبعاد خمسة من الحرس القديم في المعسكر المقبل، وذلك لأسباب مختلفة، منها لعدم جاهزية البعض، إما بداعي الإصابة أو للراحة الطويلة، والأهم، لإعطاء الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، استجابة لمطالب وضغوط الإعلام والجماهير حول ضرورة تجديد دماء محاربي الصحراء في المرحلة القادمة.

وذكر المصدر، أن مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، سيبقى خارج حسابات الجهاز الفني للمرة الثانية على التوالي، بعد خروجه من تربص أسود الكاميرون، لأسباب تتعلق بهبوط مستواه وانخفاض معدل أهدافه، بيد أنه هذه المرة، لن يلحق بكتيبة بلماضي، لصعوبة تجهيزه بدنيا وفنيا، مع دخوله الشهر الثالث في عطلته السنوية، لانتهاء الدوري القطري في وقت مبكر.

وتضم قائمة ضحايا الحرس القديم، المدافع المخضرم جمال بلعمري، لابتعاده عن المشاركة وانشغاله بملف مستقبله الموسم المقبل، بعد ما فسخ عقده مع نادي قطر القطري، ونفس الأمر بالنسبة لسفيان فيغولي، الغائب منذ مارس / آذار الماضي بداعي الإصابة، والمشغول أيضا بوجهته المحتملة بعد انتهاء عقده مع غالطة سراي نهاية الشهر المقبل، وفقا للتقرير.

كما أشارت الشبكة إلى صعوبة انضمام الهداف التاريخي إسلام سليماني، لابتعاده عن المشاركة مع سبورتنغ منذ فترة، وأيضا لتفهم بلماضي للظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب، وحاجة الأخير للبحث عن وجهة جديدة الموسم المقبل، أما خامس وآخر المستبعدين المحتملين، فهو مدافع نيس الفرنسي يوسف عطال، لعدم تعافيه من جراحة الكتف، التي خضع لها الشهر الماضي.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يجمع فيه الإعلام الجزائري على انضمام وجوه جديدة لمعسكر 30 مايو / أيار الجاري، يأتي في مقدمتهم لاعب أونجي ياسر العروسي وزميله حارس المرمى أنطونيو ماندريا، وظهير كليرمون الأيمن حكيم زيدكا، وثنائي كورتري البلجيكي عبد القهار قادري وبلال مسعودي، وبلال براهيمي لاعب نيس ومواهب أخرى يفاضل بينها بلماضي، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض مباراتي أوغندا وتنزانيا الشهر المقبل.