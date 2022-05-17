بدء استقبال طلبات تمويل مشاريع صغيرة في غزة

غزة- الرأي

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وقالت في بيان لها إن التسجيل يبدأ اليوم الثلاثاء وينتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 31-5-2022، الساعة 12:00 ليلًا.

وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط تعبئة الطلب مرة واحدة، حيث يمكن تعبئته على أكثر من جلسة.

وأضافت، "فور إكمال التسجيل ستصلك رسالة SMS على جوالك تؤكد استلام الطلب".

وأشارت إلى أن جميع طلبات التمويل المُقدمة وينطبق عليها شروط التمويل المُعلنة وقدمت كافة الأوراق المطلوبة، سيتم زيارتها ميدانياً قبل الموافقة على قرار التمويل.

للاطلاع على الشروط والتفاصيل اضغط على الرابط التالي: اضغط هنا:

لتقديم الطلب: اضغط هنا: