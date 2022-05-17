نيوكاسل يهزم أرسنال بثنائية ويقلص حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا

تلقت آمال فريق أرسنال في بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، ضربة قوية بعد خسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد صفر / 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإنكليزي.

وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، ويحتاج أرسنال إلى الفوز على إيفرتون في المرحلة الأخيرة، مع خسارة توتنهام أمام نورويتش سيتي في المرحلة ذاتها، وذلك من أجل بلوغ المسابقة الأعرق في تاريخ القارة العجوز.

على الجانب الأخر، رفع نيوكاسل رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله مدافع أرسنال بن وايت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، قبل أن يضيف برونو جيماريش الهدف الثاني في الدقيقة .85

(د ب أ)