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مدارس التعليم برفح تحيي الذكرى 74 للنكبة الفلسطيني

17 آيار / مايو 2022 10:19

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غزة-الرأي

أحيت مدارس مديرية التربية والتعليم برفح ذكرى النكبة الفلسطينية الأليمة بالإصرار على تحرير فلسطين و العودة للديار و في كلمة حماسية، وخلال الفعاليات أكد أ. اشرف عابدين مدير التربية والتعليم برفح أمام طلبة مدرسة طه حسين الأساسية للبنين على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وأن من حقنا أن نعيش بحرية و أمن و سلام كباقي شعوب العالم، وأن شمس الحرية ستشرق على ربوع الوطن قريباً بإذن الله و أن نهاية الاحتلال الغاشم أصبحت قريبة و سيرفع شبل من اشبالنا و زهرة من زهراتنا علم فلسطين على أسوار القدس قريباً بإذن الله.
واضاف عابدين قائلا: هيهات هيهات أن ينسى الصغار فلسطين بل إن الصغار الآن هم قادة المقاومة الفلسطينية و هم أكثر اصرارا على دحر الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
و ترحم عابدين على شهداء فلسطين داعياً للجرحى بالشفاء العاجل و تمنى أن يخرج الأسرى قريباً و تعم الفرحة كل بيت فلسطيني.
جاءت اقوال مدير التعليم خلال جولة مدير التعليم على المدارس حيث زار مدرستي طه حسين الأساسية للبنين و مدرسة رابعة العدوية الأساسية للبنات، وبرفقته رئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. عامر أبو طه، و رئيس شعبة الكشافة القائد ياسر ضهير، و رئيس شعبة المرشدات القائدة خديجه أبو حرب، ومشرفة النشاط الثقافي أ. أسماء ضهير، و كما حضر الوقفة في المدرستين مدير مدرسة طه حسين الأساسية للبنين أ. زياد السكسك و مديرة مدرسة رابعة العدوية الأساسية للبنات أ. منى أبو حمد.
 

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