التعليم :تمديد استلام الاعمال المشاركة بمسابقة التميز التقني

غزة-الرأي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي – الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني عن تمديد الموعد النهائي لاستلام الأعمال المشاركة بمسابقة التميز التقني 2022م حتى يوم الاثنين 6/6/2022م.

والجدير ذكره بأن مسابقة التميز التقني تتضمن ثلاثة مجالات، هي:

1- مشاريع هندسية (تطبيقات صناعية , زراعية)

2- تقنيات بيئية و صحية.

3- تطبيقات حاسوبية (تطبيقات الهاتف المحمول– التصميم الجرافيكي– تصميم وتطوير صفحات الويب).

وشروط التقدم للمسابقة:

1. أن يكون المتقدم طالباً في إحدى مؤسسات التعليم العالي (البكالوريوس – الدبلوم).

2. أن تكون الأعمال المقدمة جديدة ولم يسبق لها المشاركة في مسابقات أخرى.

3. التقدم للمسابقة بشكل فردي أو مجموعات بحيث لا يزيد عدد الطلبة المشاركين في العمل الواحد عن ثلاثة.

4. الأعمال المقدمة تستجيب لحاجات المجتمع الفلسطيني.

مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

1. على الطلبة الراغبين في المشاركة بالمسابقة تقديم تقرير يتضمن البيانات الشخصية وبيانات الاتصال، وملخصاً لأعمالهم (نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية على C.D) ، وإرفاق صورة عن الهوية الشخصية وشهادة قيد للفصل الدراسي الحالي.

2. يبدأ تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة حتى نهاية دوام يوم الاثنين 6/6/2022م, وذلك لدى الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني بمقر وزارة التربية والتعليم العالي في مكتب م.خلدون محمد وأ.محمد نعيم في الطابق الأول.

3. سيتم منح جوائز قيّمة للمشاريع والأعمال الفائزة وذلك خلال احتفال مركزي تقيمه وزارة التربية و التعليم العالي.

