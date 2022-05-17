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"التعليم "يكرم المعلمة رنا زيادة لفوزها بجائزة خليفة التربوية

17 آيار / مايو 2022 10:24

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غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة أ. رنا زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات و ذلك لفوزها بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من مديرية تعليم شرق غزة للمدرسة لتكريم أ. زيادة ، حيث ضم الوفد أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، أ. سمعان عطالله رئيس قسم الاشراف التربوي و أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة ، حيث كان في استقبالهم أ. رغدة قزعاط نائب المديرة و أ. رنا زيادة و أ. مها الأسطل .
وبارك أ. نور الدين للمعلمة زيادة هذا الفوز قائلا : "إن هذا التكريم يأتي من باب تقديم الشكر والتقدير لجميع الطاقات المبدعة وتشجيع التميز في جميع المدارس، مشيدا بتميز أ. زيادة وسعيها الحثيث والدؤوب للتطوير علي صعيد عملها مؤكدا أنها مفخرة ونموذج للمعلم المتميز.
وتمكنت المعلمة زيادة من الفوز بالجائزة بعدما ترشحت لها واجتازت معاييرها وتقديم ما لديها من ابداعات في أساليب التدريس المتطورة.
يشار إلى أن جائزة خليفة التربوية التي تعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة تعتبر إحدى أهم الجوائز العالمية التربوية العريقة في مجالات البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل، المعلم المبدع، الأستاذ الجامعي المتميز، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.
 

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