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سلطة المياه ووزارة النقل والمواصلات تبحثان التعاون

17 آيار / مايو 2022 10:36

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غزة-الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وكيل وزارة النقل والمواصلات أ.صلاح أبو شرخ لمناقشة عدة قضايا مشتركة بين الطرفين.
بدوره، تطرق  د.يوسف خلال حديثه عن أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل سلطة المياه وجودة البيئة خلال الفترة الماضية المرتبطة بنقص المركبات الخاصة بالعمل الميداني في اطار مراقبة الآبار أو المحميات البيئية أو غيرها.
واعتبر د.يوسف أن سلطة المياه وجودة البيئة بالرغم من كل الصعوبات، تسعى دوما بأن تنجز كل المهام الموكلة اليها بالرغم من كل الصعوبات.
فيما رحب وكيل وزارة النقل والمواصلات أ.صلاح أبو شرخ بزيارة رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة وفد المدراء العامون، وذلك في اطار توطيد العلاقة المشتركة بين الطرفين من خلال مناقشة عدة قضايا مختلفة.
 

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