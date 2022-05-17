بلدية غزة " تتلقى 1626 شكوى خلال شهر نيسان الماضي

غزة-الرأي

تلقت وحدة المعلومات والشكاوي في بلدية غزة نحو 1626 شكوى مختلفة من المواطنين خلال شهر أبريل / نيسان الماضي عبر الرقم 115 وبوابات التواصل الإلكترونية الأخرى، تتعلق بخدمات البلدية المختلفة.

وذكرت الوحدة في تقريرها الشهري أنه تم الاستجابة لـ 1336 شكوى منها بنسبة 82.2%، ويجري حاليا متابعة باقي الشكاوي الأخرى البالغ عددها 290 شكوى بنسبة 17.8%، وسيتم إفادة المواطنين بالردود عليها عبر الرسائل القصيرة SMS فور تلقيها من إدارات البلدية.

وأوضحت أن الشكاوي توزعت على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي والمياه والنظافة والطرق والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة.

وبينت أن شكاوي الصرف الصحي احتلت المرتبة الأولى بعدد 700 شكوى بنسبة 43.05% من إجمالي الشكاوي الواردة، فيما احتلت شكاوي المياه المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي بـ 281 شكوى بنسبة 17.28%، وجاءت شكاوي الصحة والبيئة في المرتبة الثالثة وبلغت 212 شكوى بنسبة 13.64%، فيما بلغ عدد شكاوي الإنارة 143 شكوى بنسبة %8.79.

وأوضحت أن غالبية الشكاوي وردت من خلال الرقم المختصر 115، حيث وصل عددها 4939 شكوى، فيما وردت عبر صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعدد 310 شكوى، تلاها الشكاوي التي وردت من خلال زيارة الوحدة مباشرة بعدد 473 شكوى، تبعها الشكاوي التي وردت على تطبيق واتس آب وتطبيق الجوال بعدد 260 شكوى .

وأشارت وحدة المعلومات والشكاوي إلى بوابات التواصل الإلكترونية التي تستقبل شكاوي واستفسارات المواطنين من خلالها وهي: رقم الطوارئ 115، وصفحة بلدية غزة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق بلدية غزة للهواتف الذكية، وبرنامج "واتس آب" على الرقم 00970599815600.

يذكر أن وحدة المعلومات والشكاوي كانت قد تلقت نحو 5.983 إشارة مختلفة من المواطنين خلال الشهر الماضي، تم تصنيف منها 1626 شكوى وإدخالها لبرنامج الشكاوي ومتابعتها في كافة دوائر البلدية المختلفة.

