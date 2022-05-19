بلدية غزة تطلع وفدا طلابياً على المرافق والخدمات المقدمه للمواطنين

غزة-الرأي

أطلعت بلدية غزة وفداً طلابياً من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية برفقة الأستاذ الجامعي د. عرفات العف على مرافق البلدية الخدماتية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في المدينة، ضمن رحلة " ما وراء الخدمة " والتي تنظمها وحدة العلاقات العامة والإعلام في البلدية ضمن جهودها لتعريف وإطلاع فئات المجتمع المختلفة على مرافق البلدية وجهودها في خدمة المجتمع.

وشملت الجولة، مركز الأطراف الصناعية، وكراج البلدية، ورشة الصيانة، ومحطة ترحيل النفايات في منطقة اليرموك، ومشتل البلدية، ومحطة السامر، ومحطة المعالجة المركزية، ووحدة المراقبة والتحكم في مقر البلدية، ومرافق خدماتية أخرى.

وأطلع عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، الوفد الطلابي على جهود البلدية والخدمات التي تقدمها، والجهود التي تبذلها لتطوير المدينة وتحسين واقع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكذلك جهود الانفتاح على المجتمع والتسهيلات المالية التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة.

كما استمع الوفد الطلابي خلال محطات الرحلة لشرح من منسق الرحلة حاتم المبيض عن البلدية والخدمات التي تقدمها وأبرز جهودها في خدمة المواطنين، وجهودها في تعزيز التواصل مع المجتمع.

كما تم إطلاع الوفد على مرافق البلدية التي زارها واستمع لشرح من المشرفين على المرافق التي تم زيارتها ضمن الرحلة، والخدمات التي يقدمها مركز الأطراف لذوي الإعاقة بالأطراف، وجهود البلدية في زراعة الأشتال وتحسين الأوضاع البيئية في المدينة، وجهود البلدية في تشغيل ومعالجة مياه الصرف الصحي وباقي الخدمات التي تقدمها.

وشكر الوفد بلدية غزة ممثلة برئيسها د. يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، وكافة العاملين في البلدية لدورهم في التعاون وتنظيم الرحلة، ولجهود البلدية في خدمة المواطنين والمدينة.

