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تعليم الشمال يتفقد اختبارات دراسة التقويم الوطني للمسح الشامل

17 آيار / مايو 2022 10:42

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غزة-الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سير اختبارات دراسة التقويم الوطني 2022 للمسح الشامل، والتي تعقد على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في المدارس الحكومة والتابعة للوكالة، حيث تشارك المديرية بعينات من (38) مدرسة.
وضم الوفد، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى.
وتشمل العينة المشاركة في الاختبارات طلبة من الصفوف الخامس، والسادس، والتاسع، والعاشر، ويتم فيها قياس المهارات والمفاهيم التي يتوقع أن يمتلكها الطالب في الصفوف (5، 6، 9) وذلك للمباحث الأساسية (عربي، رياضيات، علوم، انجليزي) وللصف 10 لمبحث (التكنولوجيا).
وتهدف الاختبارات قياس مهارات الطلبة في المباحث المذكورة، عبر توفير مؤشرات كمية ونوعية عن مكونات النظام التربوي: سياقاته، ومدخلاته، وعملياته، ومخرجاته، ما يدعم صنع السياسات التربوية، وذلك ضمن جهود الوزارة لجسر فجوة التعلم (الفاقد التعليمي) عند الطلبة الناجمة عن جائحة كورونا.
وشملت زيارة وفد المديرية، ثلاثة مدارس وهي: حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات، وزيد بن حارثة الأساسية المشتركة، وأم المؤمنين حفصة الشرعية.
ويشرف على إعداد وتصحيح وتحليل نتائج هذه الاختبارات (دائرة القياس والتقويم) التابعة للإدارة العامة للامتحانات بالوزارة في غزة ورام الله.
 

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