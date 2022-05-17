المعلمة أبو سلمية تظفر بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع

تقرير: سامي جاد الله

معلم جديد من معلمي غزة ينضم لكوكبة المبدعين في عالم نجومية الفوز بالجوائز الدولية، إنها المعلمة نجوى أبو سلمية من مدرسة الهدى الثانوية للبنات بمديرية تعليم غرب غزة، حيث تمكنت هذا الأسبوع من الفوز بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي.

واستطاعت أبو سلمية الفوز بهذه الجائزة العريقة بعدما حققت العديد من الإنجازات منها إعداد وإنتاج مواد تعليمية لطلبة المدارس خاصة بالمادة التي تقوم بتدريسها وهي مادة الثقافة العلمية، حيث قامت بخدمة الطلبة من خلال: إنتاج 93 فيديو تعليمي، تجهيز مادة تدريبية شاملة للمراجعة، إعداد أكثر من 20 اختبار إلكتروني من خلال جوجل فورم وأنشطة تلعيب متعددة، و79 ملف تعليمي.

كما قامت بإنشاء موقع جوجل سايت شامل لمادة الثقافة العلمية وإدارة مدونة بلوجر لـ "منحى ستيم" القائم على المشاريع، وإعداد برمجيات تفاعلية لكافة منهاج الثقافة العلمية شاملة وسائط متعددة وتقويم ذاتي.

كما قامت المعلمة نجوى بتنفيذ العديد من المبادرات منها: الأطلس التعليمي لعلم الديدان الطفيلية، و"نور على نور" للطالبات ضعاف التحصيل، و"تحصيل أكبر وجهد أقل"، و" تحدي كورونا" للتعلم عن بعد، و"المدرسة الخضراء"، و"ساعة تطوع لأجل فلسطين"، وتنفيذ مبادرات صحية متنوعة لتفعيل الأنشطة والمناسبات الصحية.

كما تتميز المعلمة نجوى باستخدام التعلم النشط والإلكتروني لطالبات الثانوية العامة، و"منحى ستيم" القائم على المشاريع لطالبات الثانوية.

وقد قدّمت المعلمة نجوى ملفاً تعليمياً كبيراً للجائزة التي تُطلقها دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتمكنت من التفوق بجدارة عالية على منافسين من مختلف أنحاء الوطن العربي في جميع مجالات مسابقة خليفة وهي: الكفايات التدريسية، التعلم المستدام، التعلم عن بعد، التنمية المهنية المستدامة، الدراسات والبحوث، التواصل والشراكات المجتمعية، الولاء والانتماء، المواطنة، القيادة، والتقييم.

وتعمل المعلمة نجوى كمعلمة لمبحث الثقافة العلمية والعلوم للمرحلة الثانوية وتشارك في العديد من اللجان التعليمية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، ولها نشاطات إبداعية مثل ورش العمل والمحاضرات واللقاءات التربوية بشكل وجاهي وعن بعد.

يشار إلى أن جائزة خليفة للمعلم المبدع هي الجائزة الدولية الأولى التي تحصل عليها المعلمة نجوى وبذلك تشق طريقها إلى عالم النجومية العالمية، حيث كانت قد فازت بالعديد من الجوائز المحلية أبرزها جائزة مبادرتي للمعلمين المبادرين في قطاع غزة عامي 2017، و٢٠٢٠ وفرسان المحتوى الرقمي ومعلم مايكروسوفت الخبير والتأهل ضمن أفضل عشرة مشاريع في مسابقة لوما ستارت العالمية بفنلندا حيث تم إدراج اسم فلسطين فيها ضمن قائمة الدول المشاركة.

يذكر أن المعلمة نجوى أبو سلمية قد فازت بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع مع المعلمة رنا زيادة من مدرسة الزهراء شرق غزة وكانتا هما المعلمتان الفلسطينيتان الوحيدتان اللتان فازتا بالجائزة.

يشار إلى أن عدداً من معلمي قطاع غزة حققوا جوائز محلية ودولية في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية وهذا كان نتاج نهضة تربوية قادتها وزارة التربية والتعليم العالي في غزة.