بلدية القرارة تُنهي حملتها التوعوية حول السلامة المرورية لطلبة المدارس

خانيونس - الرأي:

أنهت بلدية القرارة اليوم الإثنين، حملتها التوعوية (السلامة المرورية لطلبة المدارس) لكافة المراحل الدراسية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلبة حفاظا على سلامتهم من مخاطر الطريق.

واستهدفت الحملة التي استمرت على مدار اسبوعين متتاليين كافة المدارس التابعة للحكومة والوكالة سواء في الفترة الصباحية أو المسائية القرارة.

وتأتي هذه الحملة التوعوية ضمن (مشروع لتشغيل خريجات مرشدات) والممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وشملت الحملة تنفيذ سلسلة من ورشات العمل والمهارات التطبيقية وتوزيع بروشورات تثقيفية، وكذلك اعداد فيديوهات تعليمية ارشادية للطلبة.

وركزت اللقاءات على فئة الأطفال التي تكون أكثر استعجالاً خلال تجاوز الطرق والمفترقات الرئيسية التي تزدحم بالسيارات، أثناء ذهابهم لمدارسهم وعودتهم منها، موضحةً للأطفال كيفية المشي على خط المشاة، والتريث حين مرور السيارات، والنظر يمينا ويسارا عند قطع الطريق لتأمين سلامتهم.

وحذر فريق التوعية الطلبة من الاستعجال عند العودة من المدارس، وضرورة أن يكون مدركًا لأضرار الاستعجال، والتي يتسبب أغلبها في وقوع حوادث طرق مروعة قد يذهب الطالب ضحية هذا الاندفاع في تجاوز الطريق.