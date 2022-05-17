بلدية القرارة تستكمل حملتها في تنظيف شارع صلاح الدين

خانيونس - الرأي:

بدأت بلدية القرارة صباح اليوم الثلاثاء، استكمال حملتها لتنظيف شارع صلاح الدين من الأعشاب الضارة والأتربة المعيقة لحركة سير المركبات والمارة، وذلك حتى مفترق شارع الشهداء (كيسوفيم)آخر نفوذ القرارة شمالاً.

وتهدف الحملة إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة والمحافظة على نظافتها وإزالة المعيقات والخطر عن جسم الطريق.

وكانت البلدية قد أطلقت حملة للنظافة مؤخراً شملت رش للأعشاب الضارة في أماكن تكاثرها على طول شارع صلاح الدين بواسطة مبيدات زراعية مخصصة للحد من انتشارها والقضاء عليها لمنع اختباء الحشرات والقوارض فيها.