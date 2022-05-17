وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تستكمل حملتها في تنظيف شارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تُنهي حملتها التوعوية حول السلامة المرورية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تنظم وقفة بذكرى النكبة وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة أبو سلمية تظفر بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع وكالة الرأي الفلسطينية الوضع الصحي للمعتقل المريض أبو حميد في تدهور مستمر وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية تختتم فعاليات يوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد اختبارات دراسة التقويم الوطني للمسح الشامل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلع وفدا طلابياً على المرافق والخدمات المقدمه للمواطنين
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية القرارة تستكمل حملتها في تنظيف شارع صلاح الدين

17 آيار / مايو 2022 12:21

خانيونس - الرأي:

بدأت بلدية القرارة صباح اليوم الثلاثاء، استكمال حملتها لتنظيف شارع صلاح الدين من الأعشاب الضارة والأتربة المعيقة لحركة سير المركبات والمارة، وذلك حتى مفترق شارع الشهداء (كيسوفيم)آخر نفوذ القرارة شمالاً.

وتهدف الحملة إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة والمحافظة على نظافتها وإزالة المعيقات والخطر عن جسم الطريق.

وكانت البلدية قد أطلقت حملة للنظافة مؤخراً شملت رش للأعشاب الضارة في أماكن تكاثرها على طول شارع صلاح الدين بواسطة مبيدات زراعية مخصصة للحد من انتشارها والقضاء عليها لمنع اختباء الحشرات والقوارض فيها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟