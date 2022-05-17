الصحة: الادارة العامة للتمريض تناقش تطوير وجودة العمل التمريضي

غزة-الرأي

أكد مدير عام التمريض د. خليل شقفة استمرار حالة المتابعة اليومية لسير أعمال التمريض في كافة مرافق الوزارة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الإدارة العامة للتمريض مع مدراء تمريض المستشفيات، والتي ناقش خلالها عدة محاور رئيسة في العمل التمريضي منها تطوير وجودة العمل التمريضي، والتمريض التخصصي، والتمريض المميز، والرقابة والمتابعة.

وأشار د. شقفة الى العمل على توفير بيئة عمل تساهم في تطوير جودة الخدمات التمريضية المقدمة لكل مرضانا في كافة الأقسام من خلال التخصصات التمريضية المختلفة.

بدوره، أشاد السيد مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان بدور مدراء التمريض الذين أخذوا على عاتقهم إدارة منظومة العمل التمريضي في المستشفيات بشكل مهني يراعي حالة التطور العالمي لمهنة التمريض مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير جودة الأداء والرقي بمستوى الخدمات التمريضية المقدمة للجمهور.

وأشاد د. فحجان بالمتابعة الحثيثة التي توليها الإدارة العامة لتطوير جودة العمل ومخرجاته.