وزارة شؤون المرأة تفتتح برنامج تطوير المهارات البحثية

غزة-الرأي

افتتحت وزارة شؤون المرأة البرنامج التدريبي تطوير المهارات البحثية بالدراسات الخاصة بالمرأة ضمن برامج المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

بدوره، رحبت مدير عام السياسات والتخطيط أ. مؤمنة الرقب في كلمتها الافتتاحية بالحضور وأكدت على أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الكوادر النسائية الفلسطينية ضمن الإطار البحثي لإعداد دراسات وأبحاث تدعم في توجيه السياسات والقرارات العامة بما يخدم ويفيد المرأة الفلسطينية.

وحثت الباحثات المشاركات في البرنامج التدريبي على بذل الجهد لأنه تم اختيارهن بدقة من بين عدد كبير من المتقدمات وعليهن دور في إنتاج عدد من الأوراق التي تخدم مواضيع محددة في نهاية البرنامج.

من جانبه ،أكد مدير مؤسسة المبادرة الاستراتيجية د. إبراهيم الزعيم عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على أن الدعم الماليزي للشعب الفلسطيني مستمر بكل ود وتشرف، وأكد على أهمية التركيز على البرامج التدريبية والتعليمية فنهضة ماليزيا كانت لكثرة إنفاقها على التعليم واهتمامها به.

بدوره، رحب نائب رئيس مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير م. رامي لبد بالحضور والمشاركات في التدريب والتعاون المشترك مع الوزارة، ووعد المشاركات بتدريب نخبوي انطلاقا من خبرة المؤسسة وقدرتها على تدريب كوادر عالية المستوى في الخبرة والعمل.

ووضح أن المخرج من هذا التدريب هو ست أوراق علمية تتوزع بين أوراق الحقائق والأوراق السياساتية وتقدير الموقف، وأكد على ضرورة تعزيز الجهود بين المتدربات والمؤسسة لإنجاح التدريب بأفضل صورة ممكنة، حيث سيكون هناك لقاء ختامي تعرض فيه تلك الأوراق على مختصين لنقاشها وتحكيمها لتحقيق أفضل استفادة لاحقة منها.

