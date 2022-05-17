الصحة: الإدارة العامة للهندسة والصيانة توحد نماذج الصيانة الوقائية

غزة-الرأي

أكد مدير عام الهندسة والصيانة المهندس مازن العرايشي على تطوير أداء منظومة الصيانة وفق أسس علمية صحيحة، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الادارة العامة للهندسة والصيانة بعنوان "تطوير نماذج الصيانة الوقائية"،بمشاركة الورشة مدراء الدوائر بالإدارة، ومهندسي الكهرباء والميكانيكا.

وأشار المهندس العرايشي أن الغاية من اللقاء توحيد نماذج الصيانة الوقائية في جميع دوائر الهندسة والصيانة. والذي بدوره يؤدي الى تقليل الاعطال التي قد تتعرض لها الانظمة والمعدات.

من جهتهم، أثني المشاركون على اللقاء، مثنيين على الفائدة المرجوة من توحيد نماذج الصيانة في تطوير الأداء والمحافظة على المواطنين من خطر الأعطال الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية.