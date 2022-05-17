تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة امتحانات نهاية الفصل الثاني

غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مع مدراء المدارس ومديراتها امتحانات النقل وعدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة باختتام العام الدراسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج بمدراء المدارس الحكومية والخاصة بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الثاني وخلال العام، وأثنى الحاج على الدور الكبير الذي يقوم به مدراء المدارس لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، متمنياً أن يكلل العام الدراسي بالتفوق والنجاح لكافة أبنائنا الطلبة.

من جانبه، أشاد أ. ناصر السدودي بجهود مدراء المدارس وما يقومون به في سبيل تطوير المسيرة التعليمية، وما حققته المدارس من نجاحات وإنجازات في كافة المجالات والأنشطة.

مدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان أوضح بأن المديرية قامت بكافة الاستعدادات الفنية للتحضير للامتحانات النهائية، وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بعمل مدراء المدارس والمعلمين واختتام العام الدراسي.

