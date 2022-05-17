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مدرسة بشير الريس الثانوية تقيم معرضها "هوية وهوايات"

17 آيار / مايو 2022 01:51

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غزة-الرأي

أقامت مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات التابعة لمديرية تعليم غرب غزة المعرض الفني والتراثي "هوية وهوايات"،
حيث أكد أ. حمدي الدلو على أهمية إقامة هذه المعارض في مدارسنا لتعزيز أهمية التراث للأجيال الصاعدة، و دعم الهوية الفلسطينية من خلال التعريف بالتراث الفلسطيني والذي يعد أحد المرتكزات الأساسية للهوية الفلسطينية.
وأشار الدلو الى ان إقامة المعرض التراثي في هذا الوقت تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية هو لتسليط الضوء بهذه المناسبة على أهمية الحفاظ على الموروث الفلسطيني على كافة الأصعدة فيما يخص الشأن الفلسطيني التراثي.
بدورها ،رحبت أ. سائدة العمري بالحضور مثنيةً على دور مديرية التربية والتعليم في تسهيل كافة الصعاب في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية.
وأشارت العمري أن المعرض يهدف إلى التعريف بالتراث الفلسطيني بناءا على صورة واضحة يلمسها الزائر في المعرض من خلال الزوايا المقدمة من قبل المشاركين فيه من انتاج الاعمال التراثية الفنية.
 

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