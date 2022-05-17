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التعليم وجايكا اليابانية تناقشان تطوير جودة تعليم العلوم والرياضيات

17 آيار / مايو 2022 01:54

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي وفداً من مؤسسة جايكا اليابانية برئاسة السيد كوجي ساتو لمناقشة مشروع تطوير جودة تعليم العلوم والرياضيات (PQMAS) في مدارس قطاع غزة.
وكان في استقبال الوفد د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، ود. ريما الخطيب مدير دائرة إشراف المباحث العلمية، وأ. حاتم شحادة مدير دائرة إشراف المرحلة الأساسية.
وأكد مطر على أهمية هذا المشروع بما يحتويه من مضامين تطويرية لمبحثي الرياضيات والعلوم، وتحسين مهارات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلبة بما ينسجم مع رؤى الوزارة وبرامجها التطويرية.
وأشاد مدير عام الإشراف بالشراكة الناجحة مع اليابان من خلال "جايكا"؛ مؤكداً اهتمام الوزارة بتوسيع آفاق التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة للرقي بالقطاع التعليمي.
وفي السياق نفسه تفقد الوفد الياباني مدرسة الكرامة الأساسية للبنات في تعليم شرق غزة وحضر حصة دراسية في مبحث العلوم للمعلمة أفنان الصفدي لمتابعة تنفيذ مشروع جودة تعليم الرياضيات والعلوم ، وفي أعقاب الدرس اجتمع الوفد مع المعلمة الصفدي والحضور لأبداء الملاحظات وتقديم تغذية راجعة.
وكان في استقبال الوفد د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية في شرق غزة، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، ومشرفو مبحث العلوم، وأ. مها الطويل مديرة المدرسة ونائبتها أ. سميرة صقر.
ويشار أن وزارة التعليم شرعت في وقت سابق بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية لتنفيذ مشروع تطوير جودة تعليم العلوم والرياضيات في فلسطين، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات الإبداع والتفكير الناقد لدى الطلبة من خلال تطوير تعليم العلوم والرياضيات في المدارس وتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين وتطوير اختبارات التقييم لمبحثي الرياضيات والعلوم وغيرها من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى تجويد تعليم الرياضيات والعلوم في الميدان التربوي.
 

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