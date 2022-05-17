الإدارة العامة لشؤون النيابات تجتمع بأقسام الكفالات والاستئنافات

غزة-الرأي

عقد مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر إسماعيل المصري اجتماعاً مع أقسام الكفالات والاستئنافات في النيابات الكلية بحضور رئيس قلم شؤون النيابات أ. أحمد دبور، و مدير دائرة الحاسوب م.رابحة القهوجي، حيث تابع معهم الآلية المتبعة في أقسامهم من بداية إدخال طلب الكفالة وحتى صدور القرار واعتماده.

كما وناقش عدداً من المقترحات الهادفة إلى تجويد العمل وإنجاز المهام بالشكل المطلوب من خلال التطوير المستمر لبرنامج عدالة الجنائية، كما ودعاهم إلى تعزيز التواصل مع أقسام الكفالات والاستئنافات في المحاكم بغية إنجاز المهام بالسرعة المرجوة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكافة التعميمات الصادرة من سعادة المستشار النائب العام.

