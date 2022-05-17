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وزارة العمل تتفقد اختبارات الإنقاذ البحري 2022

17 آيار / مايو 2022 01:58

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غزة-الرأي

تفقدت وزارة العمل ، ممثلة بمدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ومدير الرقابة الداخلية د. مجدي إسماعيل، ومدير تنمية التشغيل م. أحمد النبريص، ومدير مشروع الإنقاذ البحري أ. علي ارحومه، اختبارات المنقذين البحريين 2022، على شاطئ بحر مدينة غزة.
وعبر أ. طبيل عن سعادته بسير الاختبارات وفق الخطة التي وضعتها وزارة العمل، مشيدا بجهود جميع جهات الاختصاص التي أشرفت على الاختبارات في جميع محافظات قطاع غزة.
وأوضح أ. طبيل أنه سيتفيد من مشروع صيف آمن 2022 "الإنقاذ البحري" 400 منقذا، سيتم توزيعهم على محافظات القطاع، بعقد عمل يمتد لمدة 5 أشهر.
وتعمل وزارة العمل على إرفاد وزارة الحكم المحلي صيف كل عام بالمنقذين البحريين، بهدف الحفاظ على أرواح سكان قطاع غزة، وللوصول إلى صيف آمن للجميع.
 

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