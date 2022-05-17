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الزراعة تفتتح موسم قطف البطيخ والشمام للعام ٢٠٢٢

17 آيار / مايو 2022 02:00

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غزة-الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية، موسم قطف البطيخ والشمام للعام ٢٠٢٢م، وذلك في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشاركت الوزارة المزارعين في عملية القطاف، حيث حضر مدير عام الارشاد م.ناصر ديب، ومدير ارشاد خان يونس م.عايش الشنطي، بالاضافة إلى مدراء الارشاد في المحافظات الأخرى.
وأوضح ديب، أن المساحة المزروعة للعام ٢٠٢٢ في القطاع من البطيخ تزيد عن 5000دونم تنتج 50,000 طن، والمساحة المزروعة من الشمام 1700دونم تنتج نحو 7000طن.
ولفت ديب إلى أن هناك زيادة في كل عام عن الذي يسبقه من إنتاج البطيخ والشمام، بحيث أصبح القطاع يكتفي ذاتياً من هذا المنتج الصيفي المفضل للمواطنين.
وحيا ديب المزارعين على انتاجهم المميز واتباعهم ارشادات الوزارة بالخصوص، لافتاً إلى أن من أهداف وزارته الوصول إلى كل المزارعين والمربين في حقولهم ومزارعهم.
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