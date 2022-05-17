الاتصالات تؤكد على أهمية التحول الرقمي بتقدم الخدمة للمواطنين

غزة - الرأي:

أكدت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات على أهمية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى كل القطاعات.

وشددت في بيان وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، على أهمية الخدمات الرقمية المقدمة لشريحة كبار السن وذلك في ذكرى الاحتفالية السنوية "التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة" والتي توافق اليوم.

وبينت أن الخدمات الرقمة المقدمة، من شأنها أن تكون داعما رئيسيا في المجالات المختلفة وخصوصا الرعاية الصحية والاجتماعية والتنمية المستدامة وذلك من أجل تمتع الجميع بمن فيهم كبار السن بأنماط عيش صحية.

وقالت إنها في هذا الاطار، وانسجاما مع المقاصد الرئيسية المتعلقة بالتحول الرقمي في برنامج التوصيل 2030 (‏2030 Connect) والمقر من الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة بحلول عام 2030، أقرت المؤسسة الحكومية الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022-2024.

وذكرت أن الوزارة اعتمدت الاطار الاستراتيجي لعملها للأعوام 2022-2024، كما و أعلنت مؤخراً عن اطلاق البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية والتي تشمل حتى اللحظة على ما يزيد عن 60 خدمة تقدم بشكل الكتروني كامل موزعة على أكثر من 12 دائرة حكومية.

كما وأتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بالمعاملات الحكومية عبر تطبيق "حكومي" وذلك ضمن رؤيتها لتعزيز تطبيقات الهواتف الذكية، كما وعززت الوزارة من اعتمادية الوصول للخدمات الالكترونية الحكومية عبر نظام التسجيل الموحد حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من 800 ألف مستخدم، كما وانشأت الوزارة مؤخراً مركزاً لدعم الخدمات الالكترونية الحكومية.

وأكدت الوزارة أنها تؤمن بأن الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيات الرقمية أمر ضروري لتحقيق الازدهار والاستدامة، وقد حرصت الوزارة على زيادة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين

وبينت أن نسبة توفر شبكة الانترنت للمشتركين وصلت لـ 99.7%، كما وبلغ عدد مشتركي الانترنت في قطاع غزة حوالي 191 ألف مشترك مع نهاية عام 2021 مقارنة بـ 130 ألف مشترك نهاية العام 2020.

كما وبلغت سعة الانترنت الفقري 161 جيجابت/ثانية مع نهاية العام 2021 بزيادة تقدر بـ 59% مقارنة بالعام 2020.

ومن أجل تمكين الأسر الفلسطينية من الحصول على سرعات تواكب التطور الرقمي العالمي، منحت الوزارة مؤخراً عدد من الموافقات لشركات لبناء شبكات الألياف الضوئية (FTTH) مما سيتيح لهذه الشركات تقديم خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وبسرعات عالية تصل إلى 1 جيجا/ثانية، وبأسعار منافسة في متناول المواطن.

وبخصوص شبكات الاتصالات المتقدمة، فمازال قطاع غزة يعاني من منع الاحتلال من تشغيل شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع، الأمر الذي يساهم في تقويض الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن الأزمات المختلفة ومنها جائحة كورونا، أبرزت جلياً الدور المتعاظم للتكنولوجيا الحديثة في التصدي للآثار السلبية لهذه الأزمات، والدور البارز الذي لعبته التكنولوجيا في تغيير نمط حياتنا من أجل استمرارية العمل والانتاج والتأقلم مع الظروف المختلفة، وتفاوتت استجابة الدول للحالات الطارئة التي فرضتها الازمات وفقا لمستويات التحول الرقمي التي وصلت اليها مختلف الدول.

وتحتفل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022 من خلال عدة فعاليات وورش عمل تهدف للتركيز على التحول الرقمي في الخدمات المختلفة بما ينعكس بالأثر الكبير والإيجابي على تجويد حياة المواطنين عامة وكبار السن خاصة.

ويحتفل العالم اليوم الموافق 17/5/2022 باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1865، اعتمد الاتحاد احتفالية هذا العام لتكون تحت شعار " التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة" متوافقا مع جهود منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التي تم إطلاقها لدعم عقد الشيخوخة الصحية.