الاتصالات تُصدر بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022

غزة - الرأي:

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022.

وهذا هو نص البيان الذي وصل وكالة الرأي:

"التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة"

يحتفل العالم اليوم الموافق 17/5/2022 باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1865، اعتمد الاتحاد احتفالية هذا العام لتكون تحت شعار " التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة" متوافقا مع جهود منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التي تم إطلاقها لدعم عقد الشيخوخة الصحية.

لقد أبرزت الازمات والاشكاليات الكبيرة ومنها جائحة كورونا جلياً الدور المتعاظم للتكنولوجيا الحديثة في التصدي للآثار السلبية للازمات والاشكاليات، والدور البارز الذي لعبته التكنولوجيا في تغيير نمط حياتنا من أجل استمرارية العمل والانتاج والتأقلم مع الظروف المختلفة، وتفاوتت استجابة الدول للحالات الطارئة التي فرضتها الازمات وفقا لمستويات التحول الرقمي التي وصلت اليها مختلف الدول.

إن اقتران الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة على مستوى كل القطاعات وخصوصا الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من شأنها أن تكون داعما رئيسيا في المجالات المختلفة وخصوصا الرعاية الصحية والاجتماعية والتنمية المستدامة وذلك من أجل تمتع الجميع بمن فيهم كبار السن بأنماط عيش صحية.

وفي هذا الاطار، وانسجاما مع المقاصد الرئيسية المتعلقة بالتحول الرقمي في برنامج التوصيل 2030 (‏2030 Connect) والمقر من الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة بحلول عام 2030، فقد أقرت المؤسسة الحكومية الاطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022-2024 و اعتمدت الوزارة الاطار الاستراتيجي لعملها للأعوام 2022-2024، كما و أعلنت الوزارة مؤخراً عن اطلاق البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية والتي تشمل حتى اللحظة على ما يزيد عن 60 خدمة تقدم بشكل الكتروني كامل موزعة على أكثر من 12 دائرة حكومية ، كما وأتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بالمعاملات الحكومية عبر تطبيق "حكومي" وذلك ضمن رؤيتها لتعزيز تطبيقات الهواتف الذكية، كما وعززت الوزارة من اعتمادية الوصول للخدمات الالكترونية الحكومية عبر نظام التسجيل الموحد حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من 800 ألف مستخدم، كما وانشأت الوزارة مؤخراً مركزاً لدعم الخدمات الالكترونية الحكومية.

تؤمن الوزارة بأن الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيات الرقمية أمر ضروري لتحقيق الازدهار والاستدامة، وقد حرصت الوزارة على زيادة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين حيث وصلت نسبة توفر شبكة الانترنت للمشتركين 99.7%، كما وبلغ عدد مشتركي الانترنت في قطاع غزة حوالي 191 ألف مشترك مع نهاية عام 2021 مقارنة بـ 130 ألف مشترك نهاية العام 2020. كما وبلغت سعة الانترنت الفقري 161 جيجابت/ثانية مع نهاية العام 2021 بزيادة تقدر بـ 59% مقارنة بالعام 2020. ومن أجل تمكين الأسر الفلسطينية من الحصول على سرعات تواكب التطور الرقمي العالمي، منحت الوزارة مؤخراً عدد من الموافقات لشركات لبناء شبكات الألياف الضوئية (FTTH) مما سيتيح لهذه الشركات تقديم خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وبسرعات عالية تصل إلى 1 جيجا/ثانية، وبأسعار منافسة في متناول المواطن. وبخصوص شبكات الاتصالات المتقدمة، فمازال قطاع غزة يعاني من منع الاحتلال من تشغيل شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع، الأمر الذي يساهم في تقويض الاقتصاد الفلسطيني.

تحتفل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2022 من خلال عدة فعاليات وورش عمل تهدف للتركيز على التحول الرقمي في الخدمات المختلفة بما ينعكس بالأثر الكبير والايجابي على تجويد حياة المواطنين عامة وكبار السن خاصة.