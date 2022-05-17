الحكم المحلي تفتتح دورة " تعلم اللغة التركية" لموظفيها

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الحكم المحلي ، بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة بعنوان " تعليم اللغة التركية " وذلك بمشاركة 20 موظفا من مدراء عامون، مدراء دوائر، ورؤساء الأقسام وعدد من كوادر الوزارة، وتتواصل الدورة لمدة شهرين بواقع ثلاث أيام في الأسبوع.

وحضر افتتاح الدورة وكيل الوزارة م. سمير مطير، ومحاضر الدورة المهندس أشرف غنيم مدرب وخبير لغة تركية ، وكان الحضور بمشاركة لفيف من الموظفين المشاركين بالدورة.

بدوره، رحب وكيل الوزارة م. سمير بالحضور المشارك ، مؤكداً أن هذه الدورة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة التي من شأنها توطيد العلاقات بين الشعب التركي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والارتقاء بكادر موظفي الوزارة.

ومن جانبه أشار المهندس أشرف غنيم أن توافد موظفي وزارة الحكم المحلي إلى تعلم اللغة التركية هو مؤشر كبير لمدى حب الفلسطينيين للشعب التركي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي التعليم فيه سيتم تقسيمه إلى عدة وحدات تستهدف كافة مناحي الحياة، مضيفا:" لكي يتم تعلم اللغة التركية بسهولة يجب تقسيمها والعمل على ممارستها بشكل يومي".

وأكد أن اللغة التركية ليست بالصعبة ولكن بحاجة إلى ممارسة، منوها أن الموظف بصدد تعلم اللغة التركية بكل سهولة من خلال التركيز على التحدث والاستماع.