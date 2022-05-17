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العمل توقع اتفاقية دعم واحتضان المشاريع الناشئة "جذور"

17 آيار / مايو 2022 02:28

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غزة-الرأي

وقعت وزارة العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا في قطاع غزة مذكرة تفاهم لدعم واحتضان المشاريع الناشئة "جذور" بقيمة 80 ألف دولار.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة العمل أ. أيمن أبو كريم مدير وحدة المشاريع والتعاون الدولي، وأ. علاء الدين منصور مدير برامج غزة بمؤسسة أحباء ماليزيا.
وثمن أ. أبو كريم دور أحباء ماليزيا في دعم القطاعات المختلفة لوزارة العمل، مؤكداً أن هذه المذكرة جاءت كملحق لما تم توقيعه سابقاً لعدة مشاريع مختلفة لتنفيذها خلال العام الجاري 2022م.
من جهته، أكد أ. على أن عام 2022 سيكون عام فتح سوق العمل للشباب والسيدات، وبداية تعاون بناء ومستمر بين مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ووزارة العمل للتخفيف من حدة البطالة ودعم واحتضان المشاريع الصغيرة والناشئة بسبب ظروف الحصار المفروضة على القطاع.
 

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