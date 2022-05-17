وكيل الزراعة يترأس الاجتماع الدوري للجنة العلمية للمبيدات

غزة-الرأي

ترأس وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، الاجتماع الدوري للجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية.

بدوره، رحب اليازوري، بأعضاء اللجنة الممثلة بعضوية أساتذة الجامعات ووزارتي الصحة وسلطة المياه وجودة البيئة وقد تم خلال الاجتماع الدوري الثاني، مناقشة آليات دخول المبيدات الزراعية إلى قطاع غزة والنظم والقوانين الضابطة لهذا الاطار .

ويأتي ذلك بهدف ضبط عمليات تسجيل و تداول المبيدات الزراعية في قطاع غزة بهدف الحصول على غذاء صحي وآمن للمواطنين.

كما تم مناقشة الخطوط العامة الخاصة بعمل اللجنة، وذلك لتنظيم سير العمل و للخروج بأنشطة وأهداف تحقق الهدف الرئيسي للجنة.

