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الحكومة توضح آلية الحصول على التأمين الصحي للصحفيين

17 آيار / مايو 2022 02:33

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بشأن إصدار التأمين الصحي للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن إصدار بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالمؤسسات الإعلامية يشترط به أن تكون المؤسسة مرخصة مع تقديم مخاطبة رسمية له تشمل اسم الصحفي وطبيعة عمله وقيمة راتبه.

وحول إصدار التأمين للصحفي الحر، أوضح المكتب أنه يشترط أن يُقدم الصحفي إفادة من مؤسسة إعلامية معتمدة لدى الحكومة وتعمل بشكل قانوني ويوضح فيها قيمة الدخل الذي يتقاضاه.

وبين الإعلام الحكومي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعيه في خدمة الصحفيين والإعلامين في قطاع غزة، داعياً للتواصل مع العلاقات العامة في حال الحاجة لمزيد من الاستفسارات حول الموضوع.

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