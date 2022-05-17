وزارة الاسرى تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناة المضربين عن الطعام

غزة-الرأي

أكد نبيل حجاج " مدير عام الأنشطة واعلام الأسرى " في وزارة الأسرى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة الأسرى المضربين عن الطعام بصمته وسكوته عن تلك الانتهاكات بحقهم .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بأوضاع المعتقلين الاداريين ، وتضامنامع الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك اليوم من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وزارة الأسرى والمحررين، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية ، ولجنة أهالي الأسرى ، والهيئة الوطنية لدعم حقول الشعب الفلسطيني " حشد" ، ومؤسسات داعمة لقضية الأسرى ، ومؤسسات حقوقية ، ومهتمين بقضية الأسرى .

وحذر حجاج من تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام في حال الاستمرار في ممارسة سياسة الاهمال الطبي بحقهم دونما رعاية صحية جيدة، داعيا كافة المؤسسات الحقوقية ، وفصائل المقاومة الفلسطينية ، وكل أحرار العالم للتحرك العاجل لنصرة الأسرى، ومساندة المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الغير قانوني دونما أي تهمة معلنة توجه للمعتقل .

يشار أن الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل يواصل اضرابه عن الطعام لليوم "76" على التوالي لانهاء ملف اعتقاله الاداري، فيما يواصل المعتقل الإداري رائد ريان اضرابه لليوم "41" مع تردي وضعهم الصحي .

