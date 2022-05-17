وزارة السياحة وسلطة المياه تناقشان التعاون المشترك

غزة-الرأي

ناقش وكيل وزارة السياحة والاثار د. محمد خلة و رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم عدة قضايا مشتركة خاصة المتعلقة بالآبار السياحية ( آبار الشاليهات)بحضور المدراء العامون د زكريا الهور مدير عام المهن السياحية وأ رياض الأشقر مدير عام الخدمات السياحية ،وم/ مازن البنا مدير وحدة مصادر المياه وم /بهاء الدين الأغا مدير حماية البيئة .

فيما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة يمكن العمل من خلالها بشكل تكاملي لمراقبة وتسوية أوضاع آبار الشاليهات واتباع كافة الاجراءات التفتيشية، وفتح قنوات تواصل دائم لتحقيق شروط جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في الأماكن الترفيهية ،ومواصلة العمل بلجنة مراقبة الشاليهات والمشكلة من لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة وزارة السياحة وعضوية كلاً وزارة الداخلية ممثله بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه والتي تباشر مهامها للمتابعة القانونية والإدارية والتأكيد من إجراءات السلامة ،وعمل مسح شامله وتوثيق لكافة الشاليهات ،وأوضاعها شروط السلامة العامة.

وهنأ وفد سلطة المياه وجودة البيئة د محمد خله بمنصبه متمنيا له التوفيق والسداد في حمل الأمانة والنهوض بالقطاع السياحي والأثري .

