الزراعة تشرع بتشجير العديد من المرافق العامة في القطاع

غزة-الرأي

شرعت دائرة المشاتل بالتعاون مع التنمية الريفية بوزارة الزراعة، بتنفيذ مجموعة من الفعاليات لتشجير العديد من المرافق العامة في محافظات قطاع غزة.

وفي هذا الاطار جرى أمس زراعة وتشجير مرافق مستشفى "الوفاء" في مدينة غزة، حيث تم زراعة المئات من الأشتال حول مبنى المستشفى.

يأتي ذلك استكمالاً لدور الزراعة الريادي والمستمر في تحقيق تنمية زراعية مستدامة من خلال المحافظة على الرقعة الخضراء والتوسع الأفقي.

وأكدت دائرة المشاتل بأنها تبذل جهوداً كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالقطاع من أجل المحافظة على الصحة البيئية والمظهر الجمالي فيه.

