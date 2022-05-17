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التنمية الاجتماعية و فضائية الكوفية تبحثان سبل التعاون

17 آيار / مايو 2022 02:44

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غزة-الرأي

زار وفد من وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية فضائية الكوفية وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المستمر والمشترك فيما يخدم المصلحة العامة للمواطنين . وكان في , 
بدوره استقبل أ. أحمد حرب مدير مكتب الكوفية في غزة الوفد الزائر، مثمناً عالياً جهود الوزارة في خدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.
من جانبه أبدى د. حسام الدجني مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية استعداد وزارته للتعاون بكافة السبل التي من شأنها خدمة الشرائح المهمشة والفقيرة في قطاع غزة .
واتفق الطرفان على ضرورة التعاون المستمر في عدد من البرامج والأنشطة التوعوية والخدماتية الهادفة و المشتركة والتي من خلالها تصل الخدمة للجمهور والمحتاجين في قطاع غزة .

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