"الشباب والثقافة" تعقد لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الشبابية برفح

غزة-الرأي

عقدت وحدة الشؤون الشبابية في الهيئة العامة للشباب والثقافة لقاءً مفتوحًا مع رؤساء وأعضاء المؤسسات والمراكز الشبابية العاملة في محافظة رفح، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التعاون المشترك للنهوض بالعمل الشبابي في محافظات قطاع غزة.

وحضر اللقاء الذي أقيم في مكتبة بلدية رفح، مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية الأستاذ خليل مطر، ومدير مكتب التنسيقات في الهيئة الأستاذ صلاح جبر.

وأشاد مطر بالجهود المميزة التي بذلتها المراكز الشبابية خلال شهر رمضان وعيد الفطرالسعيد، والمبادرات الاغاثية والتطوعية التي تن تنفيذها لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش والحوار وتقديم الاقتراحات لتعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين

