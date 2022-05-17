المباحث تنجز قضية سطو وسرقة بقيمة 20 ألف شيكل

غزة- الرأي:

أنجزت المباحث العامة في محافظة شمال قطاع غزة قسم معسكر جباليا، شكوى لأحد المواطنين مفادها قيام مجهول بالسطو على منزله وسرقة مبلغٍ ماليٍ بقيمة 20 ألف شيكل.



وأوضح الرائد عبد الهادي عابد مدير قسم مباحث معسكر جباليا: أنه تم معاينة مكان الحادثة وبالبحث والتحري ، والاستماع لأقوال الشهود تم الاشتباه بالمدعو" ف،أ ".



وذكر الرائد عابد أنه تم استدعاء المذكور وبالتحقيق الأولي معه، أقر بقيامه بالسطو والسرقة من منزل المشتكي وبدلالته؛ تم ضبط مبلغ 7 آلاف شيكل، وجوال من نوع A52 ، كما أقر بأنه قام بصرف مبلغ 5000 شيكل ، وسداد بعض الديون.



وعليه تمت إحالة المتهم والمسروقات، لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للأصول.

