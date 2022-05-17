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خلال لقائه بقيادة شرطة المرور

اللواء صلاح: أعلنّا عن خطة الصيف لتوفير أجواء آمنة للمواطنين

17 آيار / مايو 2022 03:22

لقاء صلاح
لقاء صلاح

غزة- الرأي:

قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح:" إن الشرطة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم الصيف؛ لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين وذلك من خلال خطة انتشار الصيف والساحل التي تشارك فيها إدارات الشرطة".

حديث صلاح جاء خلال لقاءٍ جمعه مع قيادة شرطة المرور والنجدة ؛ للاطلاع على جهود الإدارة في تنظيم وضبط الحالة المرورية في مختلف المحافظات.

ووجه مدير عام الشرطة تعليماته لشرطة المرور بالالتزام بخطة الصيف، واتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة لتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، خاصة على شارع الرشيد الساحلي وأماكن التنزه.

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