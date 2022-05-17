الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة: "إن السفر غدا سيكون الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/21)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19) للإطلاع على الأسماء اضغط هنا".

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.