وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح: أعلنّا عن خطة الصيف لتوفير أجواء آمنة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تنجز قضية سطو وسرقة بقيمة 20 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد لقاءً مفتوحًا مع المؤسسات الشبابية برفح وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يكرم المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة لفوزهما بجائزة خليفة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية و فضائية الكوفية تبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتشجير العديد من المرافق العامة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة وسلطة المياه تناقشان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناة المضربين عن الطعام
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات تُتلف "400" كيلو جرام من مخلفات الاحتلال

17 آيار / مايو 2022 07:47

غزة- الرأي:

أتلفت دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة كميةَ موادٍ متفجرة من مخلفات الاحتلال الحربية، في موقع الإتلاف الرئيسي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بمشاركة قسم "المخازن والمستودعات" وقسم "هندسة رفح" وكل من طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية. 

وأكد العميد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات:" أن الطواقم الفنية للهندسة أتلفت نحو 400 كيلوجرام من الأجسام غير المتفجرة، شملت "قذائف مدفعية وقذائف هاون وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة". 

وبيّن العميد حمادة أن عمل هندسة المتفجرات يتمثل في رفع الضرر الذي يتهدد حياة المواطنين، عبر جمع المخلفات العسكرية من صواريخ وقنابل وقذائف أطلقتها آلة الاحتلال الحربية، خلال الحروب المتكررة على قطاع غزة نحو المواطنين ولم تنفجر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟