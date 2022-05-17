قوات تدخل خان يونس تُؤمن مباراة شباب خان يونس مع اتحاد الشجاعية

غزة- الرأي:

أمنت قوات التدخل وحفظ النظام في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عصر أمس الإثنين، مباراة كرة قدم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة على أرض ملعب استاد خان يونس البلدي، جمعت نادي شباب خان يونس ونادي اتحاد الشجاعية.

ونشرت قوات التدخل في محافظة خان يونس عناصرها على أرض الملعب وعلى المدرجات؛ لضمان سير المباراة بشكلٍ سليم، و يحقق الأمن والنظام داخل أرضية الملعب.

وذكرت القوات أنه بعد انتهاء المباراة بفوز اتحاد الشجاعية بهدف نظيف، قامت بسحب العناصر بشكل كامل بعد إخلاء أرضية الملعب من الحكام واللاعبين والمدرجات من الجماهير.