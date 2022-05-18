تشافي يحسم مصير الزلزولي مع برشلونة

كشفت تقارير صحافية كاتالونية، مصير المراهق المغربي عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة، وفرصه سواء في البقاء مع الرديف لموسم آخر أو العودة إلى مشروع المدرب تشافي هيرنانديز، بعد اختفائه عن المشهد في الأشهر القليلة الماضية، الذي ساهم في تضارب الأقاويل والشائعات حول مستقبله الموسم المقبل.

وفي آخر تحديث لهذا الملف، علمت صحيفة “موندو ديبورتيفو” من مصادرها داخل الكيان، أن المايسترو أوصى بالإبقاء على صاحب الـ20 عاما حتى إشعار آخر، وأعطى كذلك الضوء الأخضر لتصعيده للفريق الأول بشكل دائم، بداية من الموسم الجديد، وذلك عكس ما كان يتردد عن اللاعب في الأشهر والأسابيع الماضية.

ورغم ابتعاد عبد الصمد عن المشاركة منذ 20 فبراير/ شباط الماضي، إلا أن الصحيفة الكاتالونية، أشارت إلى اقتناع المدرب بإمكانات ومؤهلات الصغير المغربي، والأهم إعجاب تشافي بشخصية الزلزولي وثقته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي جعل الأسطورة يراجع حساباته في مسألة التخلي عن الجوهرة المغربية ولو على سبيل الإعارة.

وجاء في التقرير، أن النية داخل النادي كانت تتجه إلى إرساله لأحد الأندية الإسبانية أو الإيطالية على سبيل الإعارة، لمساعدته على تطوير موهبته واكتساب ما يكفي من خبرات للمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي، لكن بعد فرمان تشافي الأخير، تقرر بقاء اللاعب في المشروع، لحاجة المدرب لخدماته كورقة رابحة على مقاعد البدلاء بداية من الموسم الجديد.

وكانت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، قد زعمت أن مدرب روما جوزيه مورينيو، يضع الزلزولي على قائمة المطلوبين لتعزيز مشروعه الموسم المقبل، وهناك محاولات ملموسة لنقل اللاعب إلى “الأولمبيكو”، لكن حجر العثرة، يكمن في تمسك البرسا بشرط الإعارة، وليس البيع النهائي كما يطمع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وخطف عبد الصمد الأضواء في بدايته مع الفريق الأول للبلوغرانا، حتى أنه كان من الأسماء المفضلة بالنسبة لتشافي في بداية رحلة الإنقاذ، إلى أن وصل لمشاركته العاشرة على مستوى الليغا، معها عاد إلى الفريق الرديف منذ ظهوره الأخير على مقاعد البدلاء ليلة اكتساح فالنسيا برباعية مقابل هدف في قلب “الميستايا”، وذلك بعد فترة من التضارب حول مستقبله الدولي بين إسبانيا والمغرب، الذي حسمه مؤخرا بإعلان رغبته ونيته في تمثيل منتخب الآباء والأجداد.