ليفربول يفوز على ساوثهامبتون ويتأمل بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي

أبقى فريق ليفربول آماله قائمة في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ناتان ريدموند في الدقيقة 13، وتعادل ليفربول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جويل ماتيب الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 67 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يحسم لقب الدوري الإنكليزي لهذا الموسم في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الأحد المقبل، حينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وليفربول مع وولفرهامبتون.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، فيما يكفي مانشستر سيتي الفوز في مباراته الأخيرة للتتويج باللقب.

ومازال ليفربول ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 من الشهر الجاري.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق ساوثهامبتون، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم سيطرة ليفربول على مجريات اللقاء إلا أن أولى المحاولات الخطيرة كانت من نصيب ساوثهامبتون، ففي الدقيقة التاسعة توغل أرماندو بروخا بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء ليفربول ليصبح في مواجهة الحارس أليسون بيكر الذي تألق وتصدى لتسديدة بروخا.

وفي الدقيقة 13 وعلى عكس سير اللعب سجل ساوثهامبتون أول أهداف اللقاء عندما سدد ناتان ريدموند كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ليفربول من الناحية اليمنى لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل ليفربول هدفا ألغاه الحكم بداع التسلل عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون قابلها روبرتو فيريمينو بضربة رأس إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل فيرمينو.

واستمرت محاولات ليفربول الهجومية التي أسفرت عن تسجيل هدف التعادل عندما مرر استلم ديوغو جوتا الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها إلى تاكومي مينامينو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

واستمرت سيطرة ليفربول بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه فشل في اختراق دفاع ساوثهامبتون الذي تراجع لوسط ملعبه وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 .

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل واصل فريق ساوثهامبتون اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عندما مرر كوستاس تسيميكاس كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى استلمها ديوغو جوتا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس ساوثهامبتون ألكس مكارثي.

وأهدر هارفي إليوت فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 56 عندما مرر فيرمينو كرة بينية إلى إليوت في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون ليسدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية.

وأسفرت هجمات ليفربول الهجومية عن تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 67 عندما لعب تسيميكاس ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت برأس محمد اليونسي، لاعب ساوثهامبتون، ليقابلها جويل ماتيب بضربة رأس رائعة لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، استمرت سيطرة ليفربول على مجريات اللقاء ولكن التسرع في البحث عن تسجيل هدف تراجع كثيرا، ولعب اللاعبون بأريحية أكثر، في المقابل لم يختلف أداء ساوثهامبتون كثيرا عما كان عليه، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة كثف ساوثهامبتون من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع لاعبو ليفربول لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم.

ولم يتمكن الفريقان من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول 2 / .

(د ب أ)