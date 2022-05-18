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الصحة تطلق العمل بنظام ISBAR في مستشفى الهلال الإماراتي

18 آيار / مايو 2022 09:36

الصحة تطلق العمل بنظام ISBAR في مستشفى الهلال الإماراتي
الصحة تطلق العمل بنظام ISBAR في مستشفى الهلال الإماراتي

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للتمريض بالتعاون مع وحدة السلامة ومكافحة العدوى مشروع العمل بنموذج Identification Situation Background Assessment Recommendations "ISBAR "، وذلك سعيا منها لتجويد مأمونية الخدمات التمريضية المقدمة للسيدات في أقسام النساء والولادة في مستشفى الهلال الاماراتي كفترة تجريبية. 


من جانبها، أكدت د. عايدة خضر رئيس قسم متابعة الولادة والقبالة في دائرة تمريض المستشفيات أهمية العمل وفق هذا النموذج العالمي الذي يسمح بعملية استلام وتسليم آمنة للمرضى واشارت بأن تطبيق هذا النموذج سيتم في مرحلته الأولى في أقسام الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي يتبعه التطبيق في قسمين من أقسام مستشفى الشفاء وينتهي بتعميم العمل الشامل به في كل مستشفيات الولادة في قطاع غزة


بدورها، أبدت مدير تمريض مستشفى الهلال الإماراتي أ. ضياء أبو كويك جهوزية الطواقم التمريضية في المستشفى للبدء بتطبيق هذا النموذج، مؤكدة حرصها وكافة العاملات على إنجاز هذا المشروع الذي تم التوافق عليه بإجماع مدراء تمريض مستشفيات الولادة بالشراكة والتعاون مع وحدة السلامة ومكافحة العدوى.

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