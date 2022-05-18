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الصحة تطور خدماتها النفسية السريرية

18 آيار / مايو 2022 10:04

الصحة تطور خدماتها النفسية السريرية
الصحة تطور خدماتها النفسية السريرية

غزة- الرأي

اكد د.جميل سليمان مدير عام الصحة النفسية، على الجهود التي يبذلها مجلس إدارة مستشفى الطب النفسي لتطوير العمل في مرافق المستشفى خلال فترة قصيرة، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الذي نظمه قسم التدقيق السريري.


واستعرض رئيس قسم التدقيق السريري سعيد الكحلوت نتائج الجولة الأولى للتدقيق السريري، التي استمرت ثلاثة ايام متتالية، حيث تناول الأدوات التي تم استخدامها من قوائم تحقق ملاحظة ومقابلات، مؤكدا على أن قوائم التحقق تم اعتمادها رسميا من لجنة الخدمات بوزارة الصحة والتي يرأسها عطوفة وكيل الوزارة. 


وتم خلال اللقاء استعراض مفصل لجوانب التدقيق في التخصصات المختلفة، تناولها جميع أعضاء اللجنة الدكتور أحمد الحاج، والدكتورة روزلين القيشاوي، والحكيمة نفين الشيخ، والأخصائية سمية حبيب. 


وفي نهاية اللقاء تسلمت إدارة المستشفى تقرير اللجنة حيث سيتم تنظيم زيارات لاحقة للتدقيق السريري.

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