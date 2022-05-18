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وزارة العمل تواصل حملة التفتيش على المدينة الصناعية

18 آيار / مايو 2022 10:48

وزارة العمل تواصل حملة التفتيش على المدينة الصناعية
وزارة العمل تواصل حملة التفتيش على المدينة الصناعية

غزة- الرأي

واصلت طواقم الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، التابعة لوزارة العمل،  حملة التفتيش على المنشآت العاملة في المدينة الصناعية.


وضم فريق التفتيش م. رائد أبو شهلا مدير دائرة التوعية والإرشاد، وم. أنس شملخ، وأ. موسى أبو موسى.


وأوضح أبو شهلا أن الهدف من الزيارات متابعة استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من تصحيح المخالفات وتصويبها.


وشملت الزيارات التفتيشية 7 منشآت كبرى، تمثلت في "شركة أبناء عليوة للتجارة العامة، شركة تل الزهور، مصنع الجدي للبلاستيك، مصنع العصير صاف، شركة ريديم بكس -مصنع الحرير-، شركة الباسل، شركة آيس مان".

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