سلطة المياه تتابع سير حصاد مياه الامطار في مدرستين

غزة- الرأي

زار مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا مدرستي زينب ومسقط الاساسية للبنات برفقة ممثلي عن الادارة العامة للبيئة في وزارة التربية و التعليم العالي م. ابراهيم الايوبي ومازن البطنيجي ومن قسم المشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.محمود حلس ، وذلك بهدف الاطلاع على المشاكل و التحديات المحتملة لنماذج نظم حصاد مياه الامطار واتخاذ المدرستين كنموذج للنظام.



وأكد م.مازن البنا على ضرورة محاولة ايجاد الحلول و البدائل للمشاكل و محاولة توخيها في المشاريع المستقبلية في المدارس الاخرى من اجل الاستفادة من مياه الامطار و منع حدوث حالات الغرق في المناطق المنخفضة و تنمية مصادر المياه الحوفية من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الامطار.



في نهاية الزيارة الميدانية تم التوافق مع وزارة التربية و التعليم العالي على مواصلة الجهود للبحث عن تمويل لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الامطار في المدارس الاخرى للاستفادة من كل قطرة من مياه الامطار بهدف الحد من ازمة ندرة مصادر المياه الطبيعية في قطاع غزة.