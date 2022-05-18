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التعليم يناقش تنفيذ فعاليات طلابية مع مؤسسات التعليم العالي

18 آيار / مايو 2022 10:57

التعليم يناقش تنفيذ فعاليات طلابية مع مؤسسات التعليم العالي
التعليم يناقش تنفيذ فعاليات طلابية مع مؤسسات التعليم العالي

غزة- الرأي

 ناقشت دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في التعليم الجامعي تنفيذ مجموعة من الفعاليات الطلابية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة في المجالات الثقافية والرياضية.


جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، و خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي، و خالد النويري رئيس قسم الخدمات الطلابية، و حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، و بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي في التعليم العام، وعدد من مدراء شؤون الطلبة والأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.


وتمت مناقشة آليات ومعايير تنفيذ عدة نشاطات وفعاليات منها جائزة الوزارة للتميز البحثي، ومنتدى القانون الدولي الإنساني الطلابي، وبطولة كرة القدم، وبطولة السباحة، وبطولة الشطرنج.


وقد تم التوافق مع شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على آليات محددة لتنفيذ الفعاليات المذكورة سابقاً وفق جدول أعمال على أن يُعقد المنتدى القانوني في 19_20/7/2022، كما تم التوافق على تمديد تسليم الأعمال البحثية المشاركة إلى 1/6/2022، وتنفيذ بطولة كرة القدم بداية شهر 9/2022، وبطولة السباحة في 25/8/2022، وبطولة الشطرنج في 25/7/2022، على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة في المواعيد المحددة.

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