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وزارة العدل تعزز التعاون المشترك مع جامعة الأمة

18 آيار / مايو 2022 11:13

وزارة العدل تعزز التعاون المشترك مع جامعة الأمة
وزارة العدل تعزز التعاون المشترك مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة على رأس وفد من الوزارة جامعة الأمة للبحث في آليات تعزيز التعاون في المجال القانوني وفتح نافذة جديدة من العلاقات بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية.


وأشاد الحتة بدور المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص لما لها من دور هام في بناء أجيال لها بصمة في كافة الميادين، مشيراً إلى أهمية تعزيز دورها مجتمعياً مع التركيز على المنفعة المتبادلة في التخصصات العلمية لاسيما القانوني منها.


وناقش الحتة والوفد المرافق له مع رئيس الجامعة د. نصر الدين مدوخ وأعضاء الهيئة الإدارية آليات تعزيز التعاون في المؤتمرات العلمية القانونية وتحكيم الأوراق العلمية المتخصصة قانونياً وغيرها ذات الاختصاص القانوني والذي يتقاطع مع دور الوزارة القانوني في المجتمع.


ويأتي هذا في إطار توجه الوزارة نحو المجتمع المحلي ومؤسساته وبحث آفاق التعاون لما فيه صالح المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة.


وكان لقاء سابق جمع بين الحتة وجامعة الأمة بحث فيه الطرفان دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز حقل القضاء ومكوناته ومساهمة الجامعة من خلال كلية القانون بالدراسات والمؤتمرات التي تصب في خدمة وتطوير قطاع العدالة. 

وأشاد د مدوخ رئيس الجامعة بالدور الهام لوزارة العدل بالرقابة والإشراف على أجهزة العدالة وضمان سير عملها بموجب التشريعات الناظمة تحقيقا للعدل في المجتمع الفلسطيني. 


واتفق الطرفان على تطوير التعاون بينهما في قطاع العدالة وتكثيف الأنشطة العلمية والبحثية لمصلحة المجتمع والعدالة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها وكيل وزارة العدل المستشار الحتة لمؤسسات التعليم العالي للتبادل العلمي في المجال القانوني وتطوير العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية.

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