العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة

غزة- الرأي

كرّم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت المعلمتين نجوى أبو سلمية، ورنا زيادة واللتان فازتا بجائزة خليفة التربوية الدولية للمعلم المبدع.



وشارك في التكريم المدير العام رشيد أبو جحجوح، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ومدير تعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين.



وقدّم الدعليس التهاني للمعلمتين لهذا الفوز، مؤكداً أننا نفتخر ونعتز بهذا الإنجاز الراقي في رفع اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية، مقدماً الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي برئاسة د. زياد ثابت وجميع العاملين فيها على جهودهم في تطوير وتجويد العملية التعليمية.



كما لفت الدعليس إلى أننا أمام إنجازات مهمة للتربية والتعليم من خلال إبداعات المعلمين وهذا الفوز إضافة إلى إبداعات الطلبة، حيث شاهدنا خلال الأسبوع الماضي المعرض العلمي الذي أقامته الوزارة وأظهر للعالم المواهب والابتكارات المدرسية للتلاميذ في مجالات علمية متطورة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة.



وأوضح رئيس متابعة العمل الحكومي أنه رغم الحصار والعدوان والاحتلال فإن المعلم الفلسطيني والطالب الفلسطيني في غزة وفلسطين يُبدعون ويصلون للعالمية.



بدوره ثمن الدكتور زياد ثابت جهود رئيس متابعة العمل الحكومي الدائمة والمستمرة في دعم ومساندة العملية التعليمية، وخصوصاً هذا التكريم للمعلمتين الذي هو تكريم لكل المنتسبين لوزارة التعليم.



وقدّم ثابت التهاني للمعلمتين لافتاً إلى أن هذا إنجاز دولي وإقليمي جديد يسجل لصالح معلمي غزة.



وأوضح ثابت أن وزارة التعليم تنفذ خطة متكاملة من أجل تجويد العملية التربوية وتشجيع التميز لدى المعلمين؛ فقد أطلقنا مسابقة مبادرتي في العام 2017 وكان لهذه المسابقة دور كبير في روح المبادرة والحراك النشط في جميع المدارس نحو المزيد من التطوير في التعليم وظهور كوكبة من المعلمين المبادرين والمبادرات.



من جهتهما قدّمت المعلمتان رنا زيادة ونجوى أبو سلمية الشكر والتقدير لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت على هذا التكريم والدعم، كما قدّمتا الشكر لمديري التعليم ومديرتيهما والمعلمات والطلبة للتعاون، كما قدّمتا الشكر لإعلام الوزارة لدوره الكبير في المتابعة والتنسيق بهدف إبراز الإبداع التعليمي.