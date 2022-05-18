وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ حملة دعوية في ذكرى النكبة بعنوان "طريق العودة" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تتابع ملفات التخصيصات القديمة خلال زياراتها الميدانية وكالة الرأي الفلسطينية وقفة بخان يونس للمطالبة بحل قضايا "لم الشمل" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مدرسة مصطفى صادق الرافعي تنفذ محاكاة للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف ورابطة علماء فلسطين يفتتحان دورة فقه الحج والعمرة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ لقاًء توعوياً حول النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وحدة حماية البيئة تنفذ جولة ميدانية لفحص عينات البحر وكالة الرأي الفلسطينية العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعزز التعاون المشترك مع جامعة الأمة وكالة الرأي الفلسطينية الاعتداء على جنازات الشهداء..ما الذي يخشاه الاحتلال؟
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة

18 آيار / مايو 2022 11:25

العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة
العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة

غزة- الرأي

كرّم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت المعلمتين نجوى أبو سلمية، ورنا زيادة واللتان فازتا بجائزة خليفة التربوية الدولية للمعلم المبدع.


وشارك في التكريم المدير العام  رشيد أبو جحجوح، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ومدير تعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين.


وقدّم الدعليس التهاني للمعلمتين لهذا الفوز، مؤكداً أننا نفتخر ونعتز بهذا الإنجاز الراقي في رفع اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية، مقدماً الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي برئاسة د. زياد ثابت وجميع العاملين فيها على جهودهم في تطوير وتجويد العملية التعليمية.


كما لفت الدعليس إلى أننا أمام إنجازات مهمة للتربية والتعليم من خلال إبداعات المعلمين وهذا الفوز إضافة إلى إبداعات الطلبة، حيث شاهدنا خلال الأسبوع الماضي المعرض العلمي الذي أقامته الوزارة وأظهر للعالم المواهب والابتكارات المدرسية للتلاميذ في مجالات علمية متطورة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة.


وأوضح رئيس متابعة العمل الحكومي أنه رغم الحصار والعدوان والاحتلال فإن المعلم الفلسطيني والطالب الفلسطيني في غزة وفلسطين يُبدعون ويصلون للعالمية.


بدوره ثمن الدكتور زياد ثابت جهود رئيس متابعة العمل الحكومي الدائمة والمستمرة في دعم ومساندة العملية التعليمية، وخصوصاً هذا التكريم للمعلمتين الذي هو تكريم لكل المنتسبين لوزارة التعليم.


وقدّم ثابت التهاني للمعلمتين لافتاً إلى أن هذا إنجاز دولي وإقليمي جديد يسجل لصالح معلمي غزة.


وأوضح ثابت أن وزارة التعليم تنفذ خطة متكاملة من أجل تجويد العملية التربوية وتشجيع التميز لدى المعلمين؛ فقد أطلقنا مسابقة مبادرتي في العام 2017 وكان لهذه المسابقة دور كبير في روح المبادرة والحراك النشط في جميع المدارس نحو المزيد من التطوير في التعليم وظهور كوكبة من المعلمين المبادرين والمبادرات.


من جهتهما قدّمت المعلمتان رنا زيادة ونجوى أبو سلمية الشكر والتقدير لرئيس متابعة العمل الحكومي  عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت على هذا التكريم والدعم، كما قدّمتا الشكر لمديري التعليم ومديرتيهما والمعلمات والطلبة للتعاون، كما قدّمتا الشكر لإعلام الوزارة لدوره الكبير في المتابعة والتنسيق بهدف إبراز الإبداع التعليمي.

281135731_2944415932516577_4854552237884134731_n (1) العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة العمل الحكومي والتعليم تُكرمان المعلمتين نجوى أبو سلمية ورنا زيادة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟